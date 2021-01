Star Trek, i film della saga da recuperare in streaming

In attesa di novità sullo sviluppo di Star Trek 4, che stando al regista Noah Hawley non rientra nei suoi progetti dell'immediato futuro, andiamo a scoprire insieme i capitoli cinematografici del franchise da recuperare grazie alle piattaforme streaming.

Partendo dalla timeline alternativa inaugurata nel 2009 con protagonisti Chris Pine e Zachary Quinto, tutti e tre i capitoli della saga (composta da Star Trek - Il futuro ha inizio, Into Darkness - Star Trek e Star Trek Beyond) possono essere visti comodamente su Amazon Prime Video.

Mentre i sei capitolo tratti dalla serie classica (1979-1991) sono disponibili solamente per l'acquisto o il noleggio tramite store digitali come Google Play, Chili o Apple TV+, le quattro pellicole di The Next Generation si trovano attualmente su Netflix. Stiamo dunque parlando di Generazioni, Primo Contatto, Star Trek - L'insurrezione e Star Trek - La nemesi, ovvero i capitoli dal 7 al 10 incentrati sulle avventure dell'equipaggio guidato dall'iconico capitano Jean-Luc Picard di Patrick Stewart, tornato di recente come protagonista della serie Amazon Star Trek: Picard.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Star Trek Byond. Nel frattempo, Chris Pine ha commentato la possibilità di vedere Quentin Tarantino al timone di un film fi Star Trek.