Star Trek, il film mai fatto di Noah Hawley? 'Protagonisti Cate Blanchett e Rami Malek'

Oltre al famoso film di Star Trek di Quentin Tarantino, finito nel tritarifiuti, i fan di Star Trek non vedranno mai neanche il film di Noah Hawley, acclamato sceneggiatore di Fargo ora a lavoro sulla serie tv di Alien.

Nel corso di una recente intervista per il podcast Armchair Expert di Dax Shepard, l'autore ha svelato nuovi dettagli sul progetto rimasto incompiuto, e la cui spina fu staccata quando la Paramount attraversò un cambio al vertice con la produttrice Emma Thomas promossa a guida dello studio. Per Noah Hawley, la produzione aveva già trovato l'accordo con Cate Blanchett e Rami Malek per i ruoli dei protagonisti: "Avevo intenzione di realizzare un film di Star Trek con Cate Blanchett e Rami Malek. Avreste dovuto averlo, sarebbe stato ambientato in...America, Pianeta Terra."

L'autore ha aggiunto: "Eravamo nel bel mezzo di un casting importante. Avevamo un programma di produzione completo e mi stavo preparando per andare in Australia, dove si sarebbero svolte le riprese. E poi, di punto in bianco, arrivò un nuovo management. Credo che, in retrospettiva, la cosa che più mi ha sorpreso non sia stata il fatto che Emma Watts, appena arrivata, decise di staccare la spina ad una troupe non testata e ad un'idea totalmente originale per un franchise così famoso; quello che mi ha sorpreso in realtà fu che siamo riusciti ad arrivare così vicini all'effettiva realizzazione."

Per altri contenuti, scoprite le ultime novità sul nuovo film di Star Trek in lavorazione in casa Paramount...che però, per chiarire, non sarà né quello di Quentin Tarantino né quello di Noah Hawley.