Star Trek, il nuovo film sarà ambientato decenni prima di Spock e Kirk!

Secondo Chris Pine, Star Trek 4 non aveva speranze. Sembra invece che il nuovo capitolo della saga sia più vivo che mai, con numerose novità e dettagli.

Partendo dalla trama, sembra che il nuovo film di Star Trek sarà ambientato parecchi anni prima rispetto al film del 2009 che esplora una timeline alternativa della serie. Non è chiaro se effettivamente la timeline della nuova pellicola sarà la “Kelvin Timeline”, oppure un’altra. L’impostazione temporale del nuovo progetto potrebbe esplorare quel periodo che va da “Star Trek: Enterprise” al lancio della USS Enterprise, avvenuto quasi un secolo dopo.

Il film verrà prodotto da Paramount, inizialmente tentennante nei confronti del quarto capitolo di Star Trek. Alla regia della pellicola ci sarà Toby Haynes, già direttore di alcuni episodi di svariate serie, tra cui Andor, Sherlock, Black Mirror e Doctor Who. A scrivere il copione ci sarà Seth Grahame-Smith, sceneggiatore di Pride Prejudice and Zombies e Dark Shadows di Tim Burton. Al momento non si hanno informazioni per quanto riguarda il cast e un eventuale inizio della produzione. In precedenza, doveva essere Lindsey Anderson-Beer la sceneggiatrice incaricata di scrivere la sceneggiatura di Star Trek 4, mentre alla regia era stato designato Matt Shakman. Entrambi hanno abbandonato spontaneamente il progetto.

