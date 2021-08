Star Trek, nuovi dettagli sul film di Quentin Tarantino: ecco la trama e il ruolo di Kirk!

Nel corso di una recente intervista promozionale Mark L. Smith, sceneggiatore di The Revenant con Leonardo DiCaprio, ha rivelato alcuni dettagli inediti sul famoso film di Star Trek scritto da Quentin Tarantino.

Il film, come sappiamo, nonostante sia rimasto per anni ai nastri di partenza, alla fine non si farà più perché il franchise di Star Trek prenderà altre direzioni, ma naturalmente i fan rimangono curiosi di scoprire di cosa avrebbe trattato. E a quanto pare, stando alle dichiarazioni di Smith, se ne sarebbero viste di tutti i colori, con il Capitano Kirk, un po' di viaggio nel tempo e alcune scene di gangster.

Smith ha ricordato la prima volta che ha parlato con Tarantino del film appena dopo il suo primo incontro con la Bad Robot, la società di produzione di J.J. Abrams dietro alla nuova saga cinematografica di Star Trek. "Mi hanno chiamato e hanno detto: 'Ehi, sei pronto? Sei seduto? Quentin vuole incontrarti'. E io ho detto: 'Sì, assolutamente, facciamolo'. E quello è stato il primo giorno che ho incontrato Quentin, ci siamo messi in un ufficio e ha iniziato a leggere una scena che aveva scritto: c'era questa fantastica atmosfera da film gangster, e la narrazione andava avanti e indietro nel tempo. Mi sono maledetto per non averlo registrato sul mio telefono. È stata un'esperienza fantastica".

Lo sceneggiatore ha continuato: "Poi abbiamo iniziato a lavorare. Una sera andai a casa sua e guardammo vecchi film di gangster. Siamo stati lì per ore... Ci siamo divertiti parecchio, guardavamo questi film e ridevamo dei pessimi dialoghi ma allo stesso tempo carpivamo quello che si sarebbe servito. Kirk sarebbe stato nel nostro film. Tutta la squadra di Star Trek. Ci sarebbero stati un po' di viaggi nel tempo. E tanto altro... era davvero una storia folle."

Ricordiamo che il prossimo film di Star Trek uscirà nel 2023, mentre Quentin Tarantino si sta preparando a chiudere la propria leggendaria carriera con il prossimo, decimo, ultimo e misterioso lungometraggio.