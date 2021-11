Star Trek: Primo contatto, lo sceneggiatore spiega le divergenze con Patrick Stewart

Scrivere la sceneggiatura di un film non è un processo facile, lo sa bene il produttore e sceneggiatore Ronald D. Moore che in una recente intervista con The Hollywood Reporter ha raccontato che a volte il processo creativo può diventare un percorso lungo e accidentato come nel caso di Star Trek: Primo Contatto.

Mentre è stato già scelto il regista del prossimo film di Star Trek, è interessante fare un tuffo nel passato e scoprire alcune curiosità. Primo Contatto vedeva l’equipaggio della serie Next Generation contrapposto al loro più grande avversario: i Borg. Ad aggravare la situazione c'era il capitano Picard (Patrick Stewart) che aveva avuto un trauma passato con i Borg, il che gli ha impedito di salvare il futuro dell'umanità. Moore ha scritto la storia insieme al co-sceneggiatore Brannon Braga, volevano mettere il comandante Riker (Jonathan Frakes), che ha anche diretto il film, sull'Enterprise e Picard a terra per aiutare un nuovo personaggio del franchise Cochrane (James Cromwell).

“Abbiamo fatto almeno una bozza o due di quella versione, e so che Patrick voleva essere sulla nave. A Patrick è piaciuto molto fare l'episodio di TNG 'Starship Mine', dove era da solo sull'Enterprise-D e correva in giro. E penso che abbia apertamente fatto riferimento a questo in un modo del tipo: "Mi piacerebbe davvero essere quello sulla nave a combattere i Borg, invece di scendere in superficie". E Rick Berman ce lo ha riferito, e penso che Brannon e io abbiamo detto subito: 'Così va meglio. Ha più senso.' Così l'abbiamo capovolto".



Tuttavia dopo che diverse bozze di sceneggiatura erano state presentate allo studio Paramount, Braga e Moore scoprirono di essere stati sostituiti come autori del progetto. Come dice Moore: "Patrick voleva alcune riscritture delle sue scene, e ha fatto pressione su Rick Berman, a cui è stato dato un credito per la storia, per portare il suo sceneggiatore a farlo. Rick lo ha fatto, e Brannon non era felice. Non ero particolarmente addolorato per questo, ma poi non ha funzionato". E, come la maggior parte delle storie di sceneggiature di Hollywood, quelle pagine di riscrittura furono eliminate e Moore e Braga tornarono alla guida del progetto, il che ha inevitabilmente portato un po' di tensione sul set.



“Ricordo che Patrick all'inizio ha detto qualcosa del tipo: 'È bello vederti. Spero che tutti possiamo andare avanti dalle cose che sono accadute, e ora concentriamoci solo sul lavoro'. E l'ho presa così: lui vuole andare avanti, non si scuserà apertamente, ma in qualche modo si sta scusando. E non se ne parlò mai più. Quindi siamo semplicemente andati avanti".



Vi lasciamo con la nostra recensione di Star Trek Primo contatto.