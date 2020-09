Star Trek: confusi sulla cronologia dell'universo espanso? Ecco la timeline definitiva

Seguire tutti gli archi narrativi di un universo espanso (nel vero senso della parola) come quello di Star Trek può mettere a dura prova anche i fan più sfegatati della saga. Fortunatamente, in occasione dello Star Trek Day, il franchise offre al suo pubblico un'utilissima ed indispensabile timeline.

Lo scorso anno sul sito ufficiale del franchise era già stato pubblicato una video-cronologia che racchiudeva gli eventi principali della saga spaziale dal Big Bang alla distruzione di Romulus nel 2387, ma adesso lo stesso portale ha aggiornato il video inserendo anche le più recenti avventure della Flotta Stellare. La timeline 2.0 include infatti tutti i 13 film di Star Trek (compresa la nuova trilogia con Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldana) e la lista aggiornata di tutte le serie TV uscite fino al 2020. New entry della timeline ufficiale sono quindi Star Trek: Picard, Lower Decks e la terza stagione di Discovery, che ha rivelato proprio oggi il suo primo trailer.

Di seguito alcuni degli eventi cardine dell'universo espanso, per il cui approfondimento vi rimandiamo al portale ComicBook nella fonte in calce.

1992-1996: si svolgono le guerre eugenetiche, combattute tra la Federazione e i "superuomini" geneticamente modificati di Khan Noonien Singh.

2063: primo contatto tra il pianeta Vulcano e la Terra. Gli esseri umani utilizzano per la prima volta il motore a curvatura per l'esplorazione dello spazio.

2151-2155: si svolgono gli eventi di Star Trek: Enterprise.

2161: anno di fondazione della Federazione.

2256: hanno luogo gli eventi narrati in Star Trek: Discovery, circa dieci anni prima di Star Trek: The Original Series.

2266-2270: si svolge la missione quinquennale del capitano Kirk e del suo equipaggio, narrata in The Original Series e Star Trek: The Animated Series.



2364-2378: hanno luogo le vicende di Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: Voyager, talvolta contemporaneamente.



2379: hanno luogo gli eventi di Star Trek: Nemesis.

2280: inizia Star Trek: Lower Decks.

2299: Star Trek: Picard continua la storia di Jean-Luc Picard, ancora in divenire.



Per esplorare la timeline completa, insieme a tantissimi eventi minori e curiosità, vi rimandiamo al sito ufficiale di Star Trek, poiché non ci è possibile linkare direttamente il video. Per tutte le ultime novità vi rimandiamo invece ai piani futuri di Star Trek per il piccolo schermo e all'eccentrica collezione di vini ispirata ai Klingon e alla Federazione.