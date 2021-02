Star Trek: tutta la complessa cronologia del franchise cinematografico

In attesa di novità sullo sviluppo di Star Trek 4, nuovo capitolo della saga reboot affidato a Noah Hawley, cerchiamo di mettere in ordine la complessa cronologia del franchise cinematografico, dai film della serie classica alla Kelvin Timeline in cui sono ambientate le pellicole uscite dal 2009 in poi.

Per quanto riguarda i capitoli che vedono come protagonisti gli equipaggi dello show originale e di The Next Generation, guidati rispettivamente dal Capitano Kirk (William Shatner) e dal Capitano Picard (Patrick Stewart), la line temporale è così suddivisa:

Serie classica

2273: Star Trek

2285: Star Trek II - L'ira di Khan, Star Trek III - Alla ricerca di Spock

2286: Star Trek IV - Rotta verso la Terra

2287: Star Trek V - L'ultima frontiera

2293: Star Trek VI - Rotta verso l'ignoto

The Next Generation

2371: Star Trek - Generazioni

2373: Star Trek - Primo contatto

2375: Star Trek - L'insurrezione

2379: Star Trek - La nemesi

Come accennato in precedenza, le pellicole moderne di Star Trek con Chris Pine e Zachary Quinto sono ambientate in una linea temporale alternativa denominata Kelvin Timeline, creata quando il Romulano Nero viaggiò nel 2233 e distrusse la nave stellare della federazione U.S.S. Kelvin.

Kelvin Timeline

2233-2258: Star Trek

2259: Star Trek - Into Darkness

2263: Star Trek - Beyond

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla cronologia dell'intero universo espanso di Star Trek.