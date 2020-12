Star Trek, Chris Pine: 'Un film diretto da Quentin Tarantino? Tremendamente interessante'

Se noi non ci stiamo capendo nulla di quello che sta succedendo con Star Trek sul piano cinematografico, figurarsi Chris Pine. Ma una cosa l'interprete del Capitano Kirk la sa: un film di Tarantino ambientato in quell'universo sarebbe sicuramente interessante.

Sono mesi che non si fa che parlare di progetti per dei film di Star Trek, vuoi quello di Noah Hawley, vuoi quello di Quentin Tarantino, che prima sembrerebbero a buon punto, poi proprio per niente, poi vicini al non realizzarsi più... Insomma, ogni tanto cambia qualcosa, per poi a conti fatti non cambiare nulla.

Così si è pensato di chiedere a uno dei possibili diretti interessati di tale vicende, considerando che nel caso potrebbe tornare a interpretare uno dei protagonisti, il Capitano Kirk .

"Sai, non so davvero nulla, non ho letto nessuno script" ha tuttavia risposto Chris Pine alla domanda di Comicbook "Quando si parla di Star Trek, vorrei tanto potervi dire che so qualcosa, ma non è così. In genere sono sempre l'ultima persona a venire a sapere le cose. Quindi non ho letto le sceneggiature, né di Trarantino né di Hawley, non so a che punto sono, e non ho idea di cosa stia succedendo nel mondo di Star Trek".

"Ma adoro il personaggio, adoro l'universo, voglio bene ai miei amici e colleghi che vi lavorano, e sapete, un film di Star Trek di Quentin Tarantino sarebbe tremendamente interessante e d'intrattenimento. E qualsiasi cosa accada, che io torni o meno, è davvero un grande universo, e merita di avere un futuro. Sperò che sarà questo il caso" conclude.

Che Pine si auguri di vedere realizzato il progetto di Tarantino non è esattamente una sorpresa, considerata la forte stima reciproca che c'è tra i due (qualche tempo fa Tarantino aveva eletto Pine miglior attore della sua generazione, e addirittura in C'Era Una Volta A... Hollywood è presente un omaggio alla nonna di Pine, Anne Gwynne), e sarebbe sicuramente interessante vederli lavorare insieme.

Vedremo cosa accadrà in futuro.