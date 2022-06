Star Trek, Chris Hemsworth confessa:'Tornerei se me lo chiedesse J.J. Abrams'

Dall'uscita di Star Trek Beyond non si è ancora concretizzato un quarto film del franchise, che sarà un reboot per il cinema. Tra le tante idee annunciate e mai realizzate c'era anche il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di George Kirk, padre di James T. Kirk, che interpretò nella scena d'apertura nel film del 2009.

Difficile comprendere come far tornare l'attore australiano nel franchise ma i viaggi nel tempo e gli universi alternativi fanno già parte della saga, quindi un escamotage potrebbe essere semplice da trovare. Chris Pine ha dichiarato che Star Trek non deve imitare la Marvel per forza.



"Ad un certo punto si è parlato di me che avrei fatto il film con Chris Pine" ha dichiarato Hemsworth a Vanity Fair "La sceneggiatura è stata messa insieme e poi è andata in pezzi. Se J.J. Abrams mi chiamasse domani e dicesse 'Chris Pine e io vogliamo farlo' probabilmente direi 'Sì, proviamoci!'".



L'attore ha proseguito, raccontando di come ottenne il ruolo di George Kirk:"Fui chiamato nell'ufficio di J.J. Abrams. Non c'erano informazioni su cosa fosse, sapevo che era per Star Trek ma non sapevo quale personaggio o altro. Ed era fondamentalmente basato su un provino che avevo per il ruolo principale che Chris Pine aveva interpretato dodici mesi prima... Così entrai e lui mi consegnò la sceneggiatura e appena lessi la scena feci qualcosa di giusto. Ricordo di non aver propriamente capito di cosa stessi facendo parte, se avessi saputo che era per il reboot di Star Trek e il film che ne sarebbe poi diventato sarei stato molto più intimorito ma feci il provino di venerdì e girammo dal lunedì. Quindi non c'era molto tempo per elaborare".



Nel frattempo, i lavori su Star Trek 4 stanno per iniziare...