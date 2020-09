Star Trek Beyond, ecco alcune curiosità sul reboot con Idris Elba e Chris Pine

Questa sera va in onda su Paramount Channel Star Trek Beyond, film del 2016 diretto da Justin Lin. Si tratta della tredicesima pellicola del franchise fantascientifico ideato da Gene Roddenberry e il terzo film della serie reboot. Scopriamo insieme 5 curiosità che lo riguardano.

Il film, come i due precedenti della saga, sarebbe dovuto essere diretto da J.J. Abrams. Il regista però essendo già particolarmente impegnato con Star Wars: Il risveglio della Forza, ha dovuto cedere il testimone a Justin Lin, presenziando comunque nelle vesti di produttore.

In Star Trek Beyond appare il primo personaggio omosessuale dell'intero franchise, infatti nel lungometraggio si rivela che Hikaru Sulu, interpretato John Cho, sta crescendo una figlia insieme a suo marito. Questa scelta venne presa per omaggiare George Takei, interprete originale di Sulu nella serie televisiva che a lungo si era speso per i diritti delle comunità LGBT. La pellicola è tra l'altro anche un omaggio a Leonard Nimoy, il primo attore a interpretare Spock, morto prima dell'inizio delle riprese.

Nel film compaiono oltre 50 razze aliene, testimoniando l'idea di un universo in continua espansione. In tal senso il lavoro più arduo è stato quello dei truccatori, che hanno dovuto lavorare con estrema cura attenzione alle varie protesi e ai vari complessi make-up. Non deve essere stato molto impegnativo il ruolo di Idris Elba, l'attore infatti per vestire i panni di Krall doveva sottoporsi ogni giorno a cinque ore di elaborato trucco e poi ad altre due per rimuoverlo.

Infine un'ultima curiosità extra per voi, durante le riprese di Star Trek Beyond proprio Elba ha fatto un'occhio nero a Chris Pine, facendosi prendere eccessivamente dalla foga dello scontro fisico.