Star Trek, in arrivo un nuovo film dai creatori de L'Ira di Khan?

Attualmente, Paramount Pictures ha almeno due progetti cinematografico dedicati al franchise di Star Trek, e stando a quanto riportato dal portale americano Den of Geek ci sarebbe anche un terzo film per il cinema in arrivo, prodotto dallo storico Robert Sallin, già dietro allo splendido Star Trek II: L'Ira di Khan.

Stando alle parole dello stesso Sallin riportate dal sito, oltre a produrre avrebbe scritto lui stesso il pitch di base del film: "Non l'ho scritto completamente io, ma ne ho scritto molto. Ho un'idea per un'altra iterazione di Star Trek di cui sto attualmente discutendo con Paramount Pictures - per ora solo via telefono. Posso garantirvi questo: è diverso da qualsiasi altra cosa avete mai visto finora all'interno del franchise, e sì, farà parte del canone. Lo studio non vuole ancora parlarne perché sta aspettando di capire cosa farà Noah Hawley con il suo film".



E in merito a Hawley e al suo nuovo film di Star Trek dice: "Sono davvero incuriosito dalla scelta dello studio di portare un talento visionario e unico come Hawley all'interno del franchise di Star Trek, e soprattutto perché rispetto profondamente il suo lavoro. Il suo approccio e la sua visione sono inconfondibili, accattivanti, originali, affascinanti. È un talento davvero speciale".



