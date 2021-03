Star Trek: arriva un nuovo film dal regista de L'ira di Khan?

La saga di Star Trek al cinema è ferma da Star Trek Beyond, uscito nelle sale di tutto il mondo nel 2016, e solo recentemente è arrivata la conferma della produzione di un quarto capitolo prodotto nuovamente da J.J. Abrams. Tuttavia, le offerte proposte alla Paramount sulla saga non si fermano solamente a quelle di Abrams.

A quanto pare infatti anche un nome illustre della saga classica si sarebbe proposto nuovamente per tornare a dirigere un nuovo film del franchise. Stiamo parlando di Nicholas Meyer, che diresse nel 1982 uno dei film più amati della saga, Star Trek II - L'ira di Khan. Meyer avrebbe proposto l'idea per un nuovo lungometraggio alla Paramount, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dallo studio.

"Il mio partner Steven-Charles Jaffe ed io avevamo scritto un adattamento e pianificato un nuovo film di Star Trek. Non avevamo scritto l'intera sceneggiatura, ma un trattamento molto dettagliato e un intero piano con tutte le illustrazioni. Una cosa molto esaustiva. Per prima cosa l'abbiamo mandato a Alex Kurtzman e poi a J.J. Abrams e infine a Emma Watts alla Paramount. Era una proposta dettagliata che si sarebbe potuta trasformare in un film o magari in una serie o un film che introducesse una serie o viceversa... magari anche una serie di film. Assolutamente".

I dettagli sul progetto non sono stati rivelati, ma Meyer ha confermato che si trattava di una pellicola indipendente dalla saga principale che esplorava i buchi contenuti nella sua cronologia e che permettevano l'inserimento di materiale originale. Si basava su un gruppo di nuovi personaggi non direttamente legati alle precedenti storie della serie originale o di Next Generation.

Purtroppo, Meyer non ha mai ricevuto alcuna risposta dalla Paramount. Nonostante questo non ha ancora rinunciato al progetto. La Paramount al momento sta proseguendo con Star Trek 4, prodotto ancora da Abrams.