Star Trek, annunciato un nuovo film: sarà un prequel della saga di JJ Abrams

Oltre a Star Trek 4, che sarà l'ultimo capitolo della saga reboot con Chris Pine, durante il CinemaCon Paramount Pictures ha annunciato un altro nuovo film di Star Trek, che sarà un prequel.

Durante l'evento di Las Vegas, la Paramount ha svelato i suoi titoli per il 2025 e il 2026, confermando ufficialmente i piani per rilasciare un importante film di Star Trek durante questo periodo. In precedenza, era stato riferito che era in fase di sviluppo un nuovo film di Star Trek, separato dal sequel pianificato di Star Trek Beyond del 2016: la rivelazione del film al CinemaCon ha ora confermato ufficialmente che il progetto è in sviluppo. Va anche notato che, poiché il film attualmente è senza titolo, è elencato come Star Trek Origin Story senza titolo.

Nel cast e nella troupe sono confermati anche il regista Toby Haynes (Star Wars: Andor), lo scrittore Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) e il produttore J.J. Abrams. Una breve trama è stata fornita dalla Paramount, che descrive il progetto come "una storia delle origini che si svolge decenni prima del film originale di Star Trek del 2009". Questa sinossi offre anche la definitiva conferma che il prequel è collegato al film del 2009 e ai suoi due sequel, e quindi di conseguenza anche al sopracitato Star Trek 4 attualmente in sviluppo. Tuttavia, data la sequenza temporale, ci si può aspettare che segua un cast di personaggi completamente nuovi, anche se è probabile che ci siano riferimenti che colleghino il film agli altri film di Trek.

Il prequel di Star Trek senza titolo dovrebbe essere rilasciato nel 2025 o 2026, ma una data di uscita non è stata ancora fissata. Ricordiamo che il prossimo film della saga ad uscire sarà Star Trek Section 31, che arriverà in streaming su Paramount+.

