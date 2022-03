Star Trek 4, Zoe Saldana sul realizzare il film senza Anton Yelchin: 'Sarà agrodolce'

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, Zoe Saldana ha parlato del ritorno dell'Enterprise in Star Trek 4, recentemente annunciato ufficialmente dalla Paramount con sorpresa degli stessi attori protagonista che non ne erano al corrente. L'attrice interprete di Uhura ha anche ricordato il compianto Anton Yelchin, morto nel 2016.

Nonostante l'annuncio del quarto film abbia sorpreso non poco il cast di Star Trek, pare che Zoe Saldana sia più che favorevole a tornare a interpretare il personaggio di Uhura nel franchise prodotto da J.J. Abrams, anche se l'attrice ha definito questo ritorno "agrodolce" a causa dell'ovvia assenza di Anton Yelchin, tragicamente scomparso nel 2016 in seguito a un incidente e che interpretava il ruolo di Pavel Chekov all'interno dell'Enterprise.

"Siamo eccitati. Ovviamente, è agrodolce perché ci stiamo riunendo per la quarta volta e uno di noi non è più tra noi, parlo della scomparsa di Anton. Ma onestamente sentiamo che tornare e rimettere insieme la famiglia di Star Trek sia un modo per tenerlo davvero vivo nei nostri pensieri e nei nostri cuori perché era un grandissimo fan. Ed era un artista così devoto al suo mestiere e anche a Star Trek. Quindi, sarebbe fantastico poter tornare a lavorare e poter, sapete, stare di nuovo insieme alla vecchia banda".

Come anticipato qualche mese fa e confermato qualche settimana fa, per la regia del nuovo Star Trek è stato scelto Matt Shakman, l'uomo dietro la cinepresa dell'acclamata serie tv dei Marvel Studios WandaVision, mentre l'annuncio ufficiale dello sviluppo del quarto film è stato dato da J.J. Abrams in persona, il regista dei primi due capitoli e produttore della saga cinematografica.

Al momento non è ancora chiaro quando partiranno le riprese di Star Trek 4 né quando verrà posizionato nel calendario delle prossime uscite della Paramount. Non ci resta che aspettare...