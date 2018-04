Star Trek 4: Zachary Quinto rivela che ci sono 3 sceneggiature in lavorazione

, l'attore che nel franchise di Star Trek interpreta il Vulcaniano Spock, rivela che, al momento, ci sarebbero ben tre sceneggiature in lavorazione per il quarto film della saga.

J.J. Abrams ha riavviato con successo il franchise di fantascienza nel 2009, tornando all origini per raccontare la storia di come James Tiberius Kirk divenne capitano dell'Enterprise. Mentre i primi due film sono stati un grande successo per la Paramount, Star Trek Beyond ha deluso al botteghino, e messo di conseguenza in dubbio il proseguimento della saga in corso.

Parlando con Entertainment Tonight Canada, Quinto ha spiegato cosa sta succedendo con la serie di film di Star Trek della Paramount:

"Prima di tutto, penso che ci siano almeno un paio di script in corso. Perché c'era una sceneggiatura scritta prima che Quentin Tarantino tirasse fuori la sua idea per un film potenziale. E quindi penso che ce ne siano diversi in via di sviluppo. Quindi non so cosa succederà. Quentin è attualmente impegnato in un altro film. Quindi, mi sento in uno stato di attesa al momento. Tutti noi siamo davvero entusiasti dell'idea di lavorare con Quentin in un film di Trek, ma so che Simon Pegg e Doug Jung, che ha scritto l'ultimo film, stanno scrivendo anche loro una sceneggiatura, e ce ne sono anche altri di scrittori che sono al lavoro su alcuni script. Quindi non lo so. Non so cosa succederà."

