Star Trek 4, Zachary Quinto pessimista: 'Non c'è nulla di concreto al momento'

Sono passati ben 6 anni dall'ultima volta in cui abbiamo potuto ammirare Zachary Quinto nei panni del giovane Spock: il film era Star Trek Beyond, terzo e al momento ultimo capitolo della saga partita nel 2009 con il capostipite diretto da J.J. Abrams. Ma c'è davvero da sperare di riprendere il viaggio in tempi relativamente brevi?

A dispetto delle recenti dichiarazioni ottimiste di Zoe Saldana al riguardo, il già citato Zachary Quinto è arrivato in queste ore a spegnere l'entusiasmo: secondo l'attore, infatti, al momento sarebbero davvero poche le chance di poter tornare in sala per un quarto capitolo della saga.

"A questo punto io ne so davvero poco. A tutti noi piacerebbe tornare e fare un altro film, ma ho imparato ad entusiasmarmi solo nel momento in cui le cose diventano concrete. Al momento non c'è davvero nulla di concreto circa Star Trek 4" sono state le parole con cui Zachary Quinto ha fatto momentaneamente crollare le speranze dei fan del franchise.

I risultati di Star Trek Beyond, d'altronde, non furono entusiasmanti al punto da spingere la produzione a mettere subito in cantiere un altro film, al netto di critiche generalmente favorevoli: le cose, a quanto pare, non sono ancora uscite da questa fase di stallo. Lo scorso settembre, non a caso, Star Trek 4 è stato rimosso dalla lista dei film in uscita.