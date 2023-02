Star Trek 4 è ancora vivo: Matt Shakman riaccende le speranze dei fan

In un’intervista a Collider, il regista Matt Shakman, che dirigerà il reboot de I Fantastici 4, ha toccato anche l’argomento Star Trek 4, film che avrebbe dovuto dirigere prima di essere coinvolto nel film Marvel.

Il regista, nella sua conversazione con Steve Weintraub, ha preferito non rispondere a una domanda sui dettagli del film del franchise Sci-fi spiegando: “Penso stiano ancora lavorando su una versione di quello che stavamo portando avanti quando ero coinvolto nel progetto”.

Niente di eclatante, ma sicuramente una conferma importante del fatto che Star Trek 4 non sia stato cancellato e che l’opera rimane in cantiere per sviluppi futuri. Negli ultimi tempi, in effetti, le voci pessimiste sull’arrivo in sala di Star Trek 4 erano susseguite e la riservatezza di Shakman pone delle basi per essere ottimisti sullo stato dei lavori.

Shakman ha poi detto la sua sulla strada da percorrere per le prossime produzioni legate all’Enterprise: “Penso che la scelta da fare sia di produrre film con un budget che si assesti tra i trenta e i cinquanta milioni di dollari. Ai giorni nostri, ogni volta che in un film si viaggia nello spazio, la cosa diventa molto costosa. Quando si viaggia sull’Enterprise, anche se si rimane su una pianeta per molto tempo, i costi restano alti”.

Il futuro del franchise resta incerto, mentre si susseguono candidature spontanee per prendere in carico la regia di Star Trek 4 dopo l’ultimo capitolo della saga, Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin e risalente all’ormai lontano 2016.