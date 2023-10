Che fine ha fatto Star Trek 4? Le ultime novità dall'attesissimo nuovo film della saga

Star Trek 4 sembra essere maledetto, queste le parole di Chris Pine, protagonista dell’ipotetico quarto capitolo della saga. Tra smentite e speranze riaccese all’ultimo, l’ex sceneggiatrice della pellicola ha fornito nuovi dettagli.

Lindsay Anderson Beer, regista di Pet Sematary: Bloodline, tratto dal racconto di Stephen King, ha rivelato a Comicbook di avere scritto due versioni differenti della pellicola tratte dall’idea originale di J.J Abrams:

“Ho scritto un paio di bozze prima di dover lasciare il progetto per Pet Sematary. Il seme dell'idea è venuto da J.J. stesso, che è una persona così creativamente generosa, ed è stato fantastico collaborare con lui. È stato molto triste lasciare le nostre sessioni di Zoom per concentrarmi su Pet Sematary: Bloodlines, ma questa era la mia creatura, quindi dovevo dare delle priorità.”

Sembra quindi che due progetti iniziali siano stati creati, ma una volta che la sceneggiatrice ha abbandonato il progetto, non si sono più avuti sviluppi, con Paramount che sembra tentennare all’idea di produrre questo quarto capitolo. Ricordiamo anche che il film è attualmente senza regista, dato che anche Matt Shankman ha abbandonato il progetto per dedicarsi al reboot dei Fantastici 4. Ma è stato lo stesso Shankman a riaccendere le speranze per Star Trek 4 per primo.

Resta un grande alone di mistero attorno a questo nuovo capitolo della saga di Star Trek, e voi cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.