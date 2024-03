Star Trek 4 è ufficiale: sarà l'ultimo della saga reboot, tornerà tutto il cast di Beyond

Ora che sono finite le riprese di Star Trek Section 31, film spin-off per la piattaforma di streaming Paramount+, è stato annunciato ufficialmente anche Star Trek 4, che sarà l'ultimo capitolo della saga cinematografica reboot del franchise.

In queste ore infatti Variety ha annunciato in esclusiva che Steve Yockey, creatore della serie Max “The Flight Attendant”, si è unito alla Flotta Stellare come nuovo sceneggiatore di Star Trek 4, che è appena diventato un film prioritario in casa Paramount Pictures e Bad Robot: i dettagli della storia rimangono nascosti, ma Variety segnala che le due società considerano il progetto come il capitolo finale della saga reboot del franchise iniziata nel 2009 con il film Star Trek.

Per questo motivo, è stato confermato che torneranno tutti i protagonisti principali, incluso Chris Pine (nel ruolo del Capitano James T. Kirk), Zachary Quinto (come comandante Spock), Zoe Saldaña (come tenente Nyota Uhura), Karl Urban (come dottor Leonard McCoy), John Cho (come tenente Hikaru Sulu) e Simon Pegg (come ingegnere capo Montgomery Scott).

Rimettere in carreggiata Star Trek 4 è stato particolarmente ostico per Paramount, dato che in passato almeno tre tentativi sono falliti per vari motivi: il più recente risale alla versione del regista Matt Shakman (WandaVision, The Fantastic Four) che era stato ingaggiato per realizzare il film insieme agli sceneggiatori Lindsey Beer (“Sierra Burgess Is a Loser”) e Geneva Robertson-Dworet (“Captain Marvel”).

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.