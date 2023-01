Star Trek 4, Sofia Boutella tornerebbe nel franchise:'Lo farei in un batter d'occhio'

Sofia Boutella ha rilasciato un'intervista allo Steel City Comic-Con e ha parlato di Star Trek 4 e del suo personaggio nel franchise, confermando il desiderio di tornare a recitare nella celebre saga fantascientifica e in particolare nel prossimo capitolo cinematografico attualmente in fase di sviluppo.

L'attrice non è a conoscenza dello stato dei lavori:"Non so se ne stanno facendo un quarto. Sento sempre voci ma non so cosa stia succedendo". Parlando di Jaylah, interpretata in Star Trek Beyond nel 2016, Boutella ha dichiarato:"Mi piacerebbe vederla evolversi con tutti gli altri. Mi piacerebbe tornare da lei, la amo molto. Mi è piaciuta così tanto quell'esperienza, la rifarei in un batter d'occhio".

Attualmente il film non è in programma fra le uscite del 2023. Star Trek 4 è stato cancellato dal listino e presumibilmente ci vorrà più tempo per vederlo in sala.

Jaylah è una guerriera aliena che viene introdotta proprio nel film diretto da Justin Lin nel 2016, co-scritto da Simon Pegg, una delle figure chiave per Boutella:"Devo a lui quest'esperienza. Ha scritto il personaggio e ha scritto la sceneggiatura, ovviamente. Ma oltre a essere sullo schermo insieme abbiamo sviluppato una vera e propria amicizia. È stato incredibile durante le riprese e rimane davvero un buon amico. Eravamo molto vicini durante la lavorazione".



