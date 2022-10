Star Trek 4, gli showrunner di Gli Anelli del Potere parlano del film mai realizzato

Patrick McKay e J.D. Payne, showrunner di Gli Anelli del Potere, prima di cimentarsi nella serie Amazon hanno tentato di far decollare l'Enterprise. Un sequel di Star Trek Beyond era in cantiere, prodotto da J.J. Abrams e diretto da S.J. Clarkson, con il ritorno di Chris Pine e Chris Hemsworth. Un sequel mancato.

Intervistati da Esquire, McKay e Payne hanno affrontato l'argomento Star Trek 4, progetto arenatosi anche dopo l'abbandono di Matt Shakman:"Mi piacerebbe parlarvene. Abbiamo lavorato su un paio di film di Star Trek. Quello di cui parli sarebbe stato il quarto del franchise, che riunisce Chris Hemsworth e Chris Pine. La presunzione era che, a causa di una stranezza cosmica nel mondo di Star Trek, avessero la stessa età. Sarebbe stata un'avventura spaziale padre-figlio, tipo Indiana Jones e l'ultima crociata nello spazio. Ne siamo rimasti davvero entusiasti" ha dichiarato McKay.



Un villain originale era stato già creato per il film, mentre la sceneggiatura aveva un'idea fantascientifica alla 2001: Odissea nello spazio nel cuore della trama:"Ci abbiamo lavorato due anni e mezzo con Lindsay Weber e un regista straordinario come S.J. Clarkson. Il film alla fine è andato in frantumi ed è stato davvero un colpo al cuore per noi... Ci sarebbe piaciuto girare quel film". Payne inoltre cita Star Trek: The Next Generation, ipotizzando che George Kirk potrebbe essersi teletrasportato sulla nave di sua moglie dove suo figlio, Jim Kirk, era appena nato. E la navicella potrebbe non essere stata spazzata via completamente.



"L'avventura era quella in cui Chris Pine e l'equipaggio dell'Enterprise devono cercare il relitto della navicella su cui suo padre è morto a causa di un mistero e di un nuovo villain. Sulla nave s'imbattono nel pattern di suo padre. Lo teletrasportano e lui non ha idea che il tempo è passato e che stia guardando suo figlio. E l'avventura parte da lì".



Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta come possibile trama per un quarto film di Star Trek? Purtroppo nel frattempo Star Trek 4 di J.J. Abrams è stato rimosso dal listino di Paramount.