Star Trek 4: secondo Karl Bones Urban, il nuovo film potrebbe iniziare le riprese a breve!

Con la notizia uscita non da molto del nuovo film direalizzato da Quentin Tarantino, Karl Urban afferma di essere sicuro che il cast del "reboot" sarà di nuovo di fronte alle cineprese entro l'anno prossimo.

Star Trek Beyond del 2016 pare essere stato il finale della serie reboottata e, considerata la tragica morte di uno dei principali attori della serie, Anton Yelchin, molti fan hanno iniziato a pensare che forse non vedremo il cast riprendere il proprio posto a bordo dell'Enterprise. Tuttavia, sembra che Karl Urban, interprete del ruolo di Bones, sia invece convinto del contrario poiché ha espresso la convinzione che non passerà molto tempo prima che i personaggi che conosciamo tornino a bordo della nave spaziale:

"In realtà questa dovrebbe essere una domanda per la Paramount, ma, detto questo, ho avuto un'esperienza talmente straordinaria al lavoro su quei film di Star Trek che posso tranquillamente dire di quel cast che siamo proprio come una vera famiglia, a questo punto. Sono abbastanza fiducioso dentro di me e spero che l'anno prossimo torneremo sul set."

Questo commento è stato fatto solo poco tempo prima che uscisse la notizia che Tarantino poteva essere la scelta per Star Trek della Paramount Pictures. E, alla domanda posta da Comicbook.com, sulla possibilità di lavorare con il regista, Urban si è dimostrato entusiasta per l'eventualità di lavorare con Tarantino, come avevamo riportato pochi giorni fa:

"Penso che sia una prospettiva affascinante, e penso che probabilmente sia esattamente il tipo di energia di cui Star Trek necessita in questo momento; Quentin Tarantino è un regista dinamico. Ammiro e rispetto il suo lavoro sarei felice di avere l'opportunità di lavorare con lui a qualsiasi titolo. Quindi, insomma, lasceremo che le fiches cadano dove devono e, incrociando le dita, forse avremo l'opportunità di lavorare insieme."

Questa notizia, combinata con il fatto che Urban è fiducioso in un ritorno all'universo reboottato di Star Trek, sembra indicare che forse non ci vorrà molto tempo prima che il cast sia di nuovo unito per un viaggio al di là delle stelle.

Star Trek Beyond è ora disponibile in Blu-Ray, DVD e Digital HD.