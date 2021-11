Star Trek 4 rinviato di 6 mesi: uscirà nello stesso weekend di Star Wars!

Paramount Pictures ha comunicato ufficialmente il rinvio di ben sei mesi dell'uscita al cinema del quarto capitolo del franchise di Star Trek, che dovrebbe prevedere il ritorno del cast che comprende Chris Pine e Zachary Quinto nelle parti principali del Capitano Kirk e del Primo Ufficiale Spock. La nuova data coinciderà con l'uscita di Star Wars.

Secondo quanto riportato da Variety, adesso Star Wars 4 uscirà il 22 dicembre 2023, sei mesi dopo l'uscita precedentemente prevista per il 9 giugno 2023. Non si hanno moltissimi dettagli su questo quarto capitolo di Star Trek, non si ha nemmeno la conferma che il cast dell'ultima trilogia tornerà nel nuovo film: l'unica certezza è quindi la nuova data d'uscita che coinciderà con quella del nuovo film di Star Wars in arrivo nel 2023. Quest'ultimo sarà il primo film di Star Wars ad arrivare nelle sale dopo la conclusione della saga degli Skywalker nel 2019 con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Inizialmente il nuovo Star Trek avrebbe dovuto dirigerlo Noah Hawley e il progetto era in fase di casting quando fu bloccato dalla Paramount. In una delle ultime interviste in merito, Noah Hawley ha raccontato il suo Star Trek: "Era un film davvero divertente e credo che sarebbe stato un grande film, ma non ha il controllo di queste cose, quindi vai avanti. Non è facile. E devi permettere a te stesso di, non dico elaborare il lutto, perché non è una situazione di vita o di morte, ma di addolorarti per il film che sarebbe stato, celebrare il fatto che eri entusiasta per qualcosa artisticamente parlando, e ora, proprio quando stavi per partire, devi cauterizzare la ferita e andare avanti".

Nei mesi precedenti, Paramount aveva accantonato anche lo Star Trek scritto da Tarantino.