Star Trek 4, la produttrice Adi Shankar: 'Può funzionare anche senza Chris Pine!'

Pochi giorni fa, Kevin Smith è intervenuto in una recente intervista per dire la sua su Star Trek 4, secondo lui "impossibile da realizzare" senza Chris Pine nei panni del Capitano Kirk, ma parlando con Screen Rant la produttrice Adi Shankar la vede in modo diametralmente opposto.

Il problema non è ipotetico ma reale. Diverse settimane fa, infatti, vi avevamo parlato delle divergenze tra Chris Pine e Chris Hemsworth con la produzione, legate al rinnovo dei contratti, fattore che li starebbe spingendo ad abbandonare il quarto capitolo della serie, che ha già una regista pronta a mettersi al lavoro, S.J. Clarkson.



La produttrice dei film, però, pare non considerarlo un problema insormontabile, tanto che proprio in queste ore è arrivata a dichiarare: "Perdere Chris Pine come Capitano Kirk non è certamente bello ma non è un grande problema. Gli attori non importano, perché a contare sono le storie. Questo è l'universo che ci sta regalando un'opportunità per creare qualcosa di diverso e muoverci audacemente verso luoghi ancora inesplorati". Poche mezze misure insomma, anche se il sottotesto ricorda un po' la volpe che non riusciva ad arrivare all'uva.



Star Trek 4 vedrà nuovamente nel cast Simon Pegg, Zoe Saldana e Zachary Quinto, per un'uscita ancora a data da annunciare.