Star Trek 4, il produttore aggiorna: 'Non vediamo l'ora di tornare al cinema'

Star Trek merita di tornare sul grande schermo, afferma il COO di Roddenberry Entertainment. Star Trek è stato esclusivamente un franchise per il piccolo schermo dall'uscita di Star Trek Beyond nel 2016. Ma è noto da tempo ormai che Paramount Pictures ha tutta l'intenzione di produrre Star Trek 4 facendo tornare tutto il noto cast principale.

Resta da vedere se le speranze che Star Trek 4 continui la linea temporale Kelvin lanciata da J.J. Abrams si realizzeranno. Da parte sua, Trevor Roth, COO della Roddenberry Entertainment, ritiene che il franchise di Star Trek debba continuare anche sul grande schermo, insieme alle sue varie incarnazioni in corso sul piccolo schermo. Parlando in esclusiva con Screen Rant, Roth ha dichiarato:

"Non vediamo l'ora che Star Trek torni sul grande schermo. So che alla Paramount si sta lavorando molto a questo proposito. Purtroppo non sono in grado di divulgare i dettagli, ma posso dire che è sicuramente qualcosa su cui si sta concentrando molta energia e molta attenzione. E siamo molto, molto eccitati all'idea di continuare a vedere cosa può accadere quando si parla di grande pubblico nelle sale cinematografiche quando si parla di Star Trek. Perché credo che se lo meriti e che la gente si diverta in questo modo".

Nel corso di una recente intervista, Simon Pegg ha rivelato che il più grande ostacolo a Star Trek 4 sono gli attori del cast, che dovrebbero far conciliare tutti i loro impegni per tornare sul set:

"Un quarto film è in programma. Ovviamente, il grosso problema è che c'è un gruppo di attori che sono tutti impegnati e hanno qualcosa da fare. Dobbiamo trovare il momento perfetto in cui possiamo esserci tutti insieme... Non appena possiamo capire qual è quel momento, sono sicuro che lo faremo".

Ora, tra i tanti, anche Chris Hemsworth ha parlato di un suo ritorno, ammettendo che tornerebbe volentieri.