Star Trek 4: per Kevin Smith la saga non avrà successo senza Chris Pine

Nel corso di una recente intervista pubblicata sul suo canale Youtube, il regista Kevin Smith ha fatto il punto della situazione sui recenti sviluppi relativi a Star Trek 4.

La longeva serie di fantascienza è arrivata per la prima volta sullo schermo negli anni '60, ma nel 2009 è stata riavviata per il cinema dal regista J.J. Abrams.

I fan ovviamente erano prevedibilmente scettici alla vigilia, ma il film si rivelò un grande blockbuster sci-fi e ottenne talmente successo da meritarsi due sequel, Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond, con un quarto capitolo le cui riprese inizieranno nel gennaio 2019 e addirittura un altro film scritto da Quentin Tarantino.

Nonostante il regista S.J. Clarkson sia pronto ad iniziare i lavori, lo sviluppo di Star Trek 4 è stato recentemente bloccato, quando sia Chris Pine che Chris Hemsworth si sono allontanati dai negoziati per i nuovi contratti. Attualmente Pine è il protagonista del franchise, nel ruolo iconico del Capitano James T. Kirk, reso famoso da William Shatner. A questo proposito è intervenuto Kevin Smith, che sul suo podcast Fatman on Batman, ha affermato che crede che la Paramount e Star Trek abbiano poca scelta in materia.

"Non riusciranno a rilanciare il franchise senza Chris Pine, lui è fantastico. Era impossibile pensare ad un altro Kirk che non fosse Shatner, eppure loro sono riusciti a trovare l'unico tizio in grado di ereditare quel ruolo. Magari abbandoni l'idea di portare avanti la trama del padre se non riesci a coinvolgere Hemsworth, ma di certo non puoi fare un nuovo film di Star Trek senza il capitano Kirk di Chris Pine. E' semplice."

