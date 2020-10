Star Trek 4, Noah Hawley apre al debutto in streaming: 'Ma la vera sfida è al cinema'

Intervistato da Collider per parlare della quarta stagione di Fargo, l'autore del prossimo capitolo di Star Trek Noah Hawley ha commentato la situazione economica dei blockbuster in vista del progetto, attualmente in stallo a causa della pandemia.

"Una delle più grandi sfide da affrontare in questo momento è ciò che sta accadendo al business dei lungometraggi. Ovviamente siamo in un momento in cui l'esperienza del cinema è in stallo, almeno per uno o due anni" ha spiegato il regista. "E l'unico modo per recuperare davvero i tuoi soldi da un film costato oltre 100 milioni di dollari è il botteghino, e se non puoi fare affidamento su questo, come gestisci quell'attività? A meno che tu non abbia una piattaforma di streaming davvero forte - cosa che Disney ha sfruttato per Mulan facendo pagare 30 dollari per la visione - e puoi recuperare dei soldi in quel modo. Ma non sappiamo ancora se le persone siano disposte a spendere 30 dollari per un'esperienza di visione domestica. Penso che questa sia una delle maggiori sfide date dal realizzare un film con un marchio che la gente conosce molto bene, e bisogna assicurarsi che la spesa sia giustificata."

Visto il difficile momento, Hawley ha anche aperto alla possibilità di realizzare uno Star Trek a basso budget: "Penso che sia possibile, anche se quello che bisogna tenere in considerazione, specialmente con le compagnie cinematografiche che non hanno un soldi servizio di streaming, è che non possono permettersi di guadagnare pochi soldi. L'unico business in cui possono esistere è quello in cui guadagnano un sacco di soldi, perciò è il business principale. Se offrissi loro un film da 20 milioni che potrebbe incassare al massimo 80-90 milioni, potrebbe non valere neanche il prezzo per l'ammissione. Sono sicuro che si potrebbe puntare su CBS All Access o una cosa del genere e fare un film di Star Trek di due ore per lo streaming. Potrebbe valere la pena. Ma l'esperienza in sala è la vera sfida che dovremo affrontare nei prossimi 5-10 anni."

In attesa di sapere le mosse di Paramount per il film, vi rimandiamo alle recenti anticipazioni di Hawley sul suo Star Trek 4.