Star Trek 4, i lavori sul prossimo capitolo del franchise stanno per iniziare!

Lo scorso Febbraio abbiamo scoperto che Star Trek 4 si farà, una notizia per molti inaspettata, perché ormai dopo anni di chiacchiere non ci credeva più nessuno. Adesso, secondo quanto riportato i lavori sul quarto film del franchise stanno per iniziare!

Ad annunciare l'arrivo della pellicola è stato JJ Abrams durante la Paramount investor day presentation, prendendo alla sprovvista i membri del cast, che così come i fan ormai non ci credevano più. Adesso a intervenire è stato invece il Presidente della Paramount Pictures Brian Robbins, che ha detto a Variety che il quarto film di Star Trek si sta "avvicinando alla linea di partenza". Dunque non si perde tempo, non più.

Sin dal primo annuncio Josh Friedman e Cameron Squires si sono messi subito al lavoro, revisionando la sceneggiatura originale del film di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet, mentre Matt Shakman di WandaVision ha firmato per dirigere il film. Un team creativo di tutto rispetto, che dovrebbe consegnare un prodotto di livello. O almeno così si augura Chris Pine, che ha le idee chiare su cosa vorrebbe vedere nel franchise di Star Trek.

"Siamo molto coinvolti con J.J. Abrams, e sembra che ci stiamo avvicinando alla linea di partenza e ci sentiamo entusiasti di dove stiamo andando da un punto di vista creativo", ha detto Robbins a Variety. "Sono un secchione per quanto riguarda la ricerca e quello che i dati mi dicono è che il pubblico vuole quel cast in questo film [Star Trek 4]."

Adesso non ci resta che attendere le prime news sull'inizio dei lavori, mentre viene annunciata la data di uscita del film: Star Trek 4 arriverà nei cinema il 22 Dicembre 2023.