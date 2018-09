Star Trek 4: Karl Urban è certo che i problemi di salario dei due Chris verranno risolti

Forse avrete letto, nei giorni passati, delle controversie che riguardano Star Trek 4: Chris Hemsworth e Chris Pine, interpreti dei personaggi di padre e figlio nei film della saga stellare rilanciata da J.J. Abrams, potrebbero non tornare per il quarto capitolo.

A causa di problemi di salario, a quanto sembra. Pine ed Hemsworth stavano infatti rinegoziando i termini dei rispettivi contratti, quando lo studio ha detto loro che avrebbero tagliato entrambi gli stipendi delle star e loro, per tutta risposta, hanno lasciato le trattative. E adesso parla Karl Urban della questione. L'attore ha detto la sua durante un'apparizione ad una recente convention (si trovava al Trekonderoga in Ticonderoga, a New York):

"Probabilmente torneremo tutti al lavoro per un film, o forse anche per due film. Dobbiamo solamente aspettare che finiscano le negoziazioni dei contratti. Sono certo che ne usciremo bene."

Successivamente l'attore ha fatto intendere che l'intero progetto (la sua realizzazione, cioè), dipende da come finirà con i contratti di Pine e Hemsworth:

"Il discorso è che loro (gli studios), hanno una sceneggiatura e un regista, S.J. Clarkson. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma gli altri lo hanno visto. Semplicemente in quel periodo non ero nelle vicinanze. Hanno in programma di girare nel Regno Unito, dove si trova. J.J. che sta lavorando all'altra saga spaziale, sapete. Attualmente credo che lo stato del progetto dipenda dalla disponibilità e dalle trattative contrattuali dei due Chris. L'ultimo film è andato abbastanza bene. Penso che abbia fatto circa 320 o 350 o 380 a livello globale. Tuttavia, per un film che costa moltissimo, i margini di profitto non sono così alti e, considerando che sia Chris Hemsworth che Chris Pine hanno - successivamente - realizzato film dal successo stratosferico, le loro quotazioni sono aumentate di conseguenza; tuttavia sono abbastanza fiducioso del fatto che Paramount e i ragazzi, alla fine, troveranno un modo per venirsi incontro. Perché conosco Chris. Di recente eravamo tutti (il cast), in contatto e tutti vogliono fare un nuovo film, fare in modo che si possa realizzare, cioè. Quindi, se la Paramount è disposta, troverà un modo per farlo accadere. Per cui, quello che possiamo fare adesso è... Incrociare le dita!"

Che ne dite? Siete fiduciosi come lui per Star Trek 4? Fateci sapere come la pensate nei commenti, qui sotto!