Star Trek 4, la star Jonathan Frakes si offre di girare il film: la risposta di JJ Abrams

Poco dopo la rimozione del quarto capitolo dalle uscite della Paramount, Zoe Saldana ha parlato del ritorno di Star Trek 4. Alle dichiarazioni succose del cast, si aggiunge quella del regista Jonathan Frakes, che rivela di aver esplicitamente richiesto a J.J. di dirigere Star Trek 4.

"Ho proprio scritto a J.J. per dirgli 'Se hai bisogno di una persona con una certa esperienza per Star Trek 4, sono disponibile', così avrebbe detto Frakes a JJ, secondo una recente intervista per TrekMovie.

Di certo Jonathan Frakes non è per niente estraneo all'universo Star Trek. Il regista ha infatti diretto Star Trek: Insurrection, episodi di Star Trek: The Next Generation, Star Trek: First Contact insieme ad altri titoli notevoli del franchise.

La risposta di J.J. Abrams sarebbe stata, secondo il regista, una cosa del genere: "Sì, sicuramente hai esperienza". Frakes però non pare molto convinto di un possibile risvolto positivo. "Non succederà", ha affermato, ma sembra in ogni caso sempre ben disponibile se la sorte del progetto dovesse cambiare.

La regia era infatti stata affidata a Mark Shakman, che presto però ha abbandonato il progetto per un altro lavoro per la Marvel, possibilmente per la regia dei Fantastici 4, film che approderà al cinema nel 2024.