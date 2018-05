Star Trek 4, Jennifer Morrison potrebbe aver spoilerato il ritorno di un personaggio?

Mentre non sono ancora del tutto chiari i piani relativi all'uscita di questo Star Trek 4, se prima o dopo l'altro film del franchise nato da uno script di Quentin Tarantino, è oggi grazie a Jennifer Morrison che forse è stato spoilerato il ritorno di un altro personaggio della serie.

Già da tempo sapevamo infatti che il padre di Kirk interpretato da Chris Hemsworth sarebbe potuto tornare in un ruolo più grande e addirittura al centro della storia, ma intervistata durante il Calgari Expo da Garrett Wang per Once Upon a Time, alla Morrison è stato chiesto come avesse affrontato il suo ruolo nel primo Star Trek di J.J. Abrams.



L'attrice ha così risposto: "Da attrice, credo sia realmente difficile interpretare il ruolo di una madre che ha appena dato alla luce James Tiberius Kirk, sapendo per altro che suo marito è a 36 secondi da morte certa... o almeno supposto, tanto per dire". Praticamente potrebbe aver confermato sia il ritorno di Chris Hemsworth che il suo, magari in una storia che vedrà nuovamente al centro i viaggi nel tempo ma in una modalità differente dal primo capitolo della serie.



Star Trek 4 sarà scritto da J.D. Payne e Patrick McKay, ma al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Il cast dovrebbe essere quasi del tutto riconfermato, ma per informazioni sui nuovi personaggi e il villain della storia bisognerà aspettare ancora qualche mese.