Star Trek 4, che fine ha fatto il nuovo film della saga? Ci sono grossi aggiornamenti

Chris Pine ha definito il franchise di Star Trek maledetto, ma le ultime novità sembrano portare verso un’inversione di tendenza, difatti una sceneggiatrice collegata in precedenza al film ha rilasciato delle dichiarazioni incoraggianti per Star Trek 4.

Lindsey Anderson-Beer ha dichiarato a Collider durante la promozione del suo nuovo prequel horror, Pet Sematary: Bloodlines: "Lo è, è ancora in ballo", ha risposto l'attrice quando le è stato chiesto se un quarto film sarebbe mai stato realizzato. "Amo quel progetto, ed è stato un altro che ho dovuto saltare per dirigere questo film, ed è stata una cosa difficile da fare. Ma amo tutte le persone coinvolte in quel progetto".

La dichiarazione di Anderson-Beer riaccende le speranze dei fan che davano per morto il film dopo ciò che aveva detto Zachary Quinto, interprete di Spock: “Penso che ci siano molte altre cose, cose creative. È complicato. Il fatto che qualcosa di buono venga realizzato è una specie di miracolo. Penso che si tratti di persone diverse che hanno programmi e idee diverse su ciò che sarà. E non so se e quando succederà. Se si riunisce di nuovo, e torniamo, e siamo in grado di farlo, è meraviglioso. Altrimenti, abbiamo fatto una grande esperienza".

La pellicola rimane in ogni caso senza regista al momento, dopo che Matt Shakman ha abbandonato il progetto in favore del reboot de “I fantastici 4”, ma è stato lo stesso Shakman a riaccendere le speranze per Star Trek 4 in precedenza.