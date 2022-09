Star Trek 4, il film di J.J. Abrams rimosso dal listino di film in uscita!

Secondo quanto riporta Variety, Paramount ha deciso di rimuovere Star Trek 4 dalla lista dei film in uscita. Una decisione che segue l'abbandono di Matt Shakman al progetto un mese fa, annunciato subito dopo come regista del film MCU sui Fantastici Quattro. Si tratta soltanto di uno slittamento oppure il film è stato annullato?

Il progetto di Star Trek 4 è in cantiere da parecchi anni ormai ma per vari problemi nel corso degli anni la produzione è sempre slittata. Soltanto ad agosto il produttore aveva affermato che c'era grande attesa per Star Trek 4 al cinema.



Inizialmente caldeggiato da Zachary Quinto, e passato nelle mani anche della regista S.J. Clarkson, il film venne poi rifiutato da Chris Hemsworth, perché non riteneva lo script all'altezza. Ecco perché quando venne annunciata la versione con Matt Shakman al timone il cast venne colto di sorpresa.



Nel marzo 2022 Chris Pine si dichiarò entusiasta di Star Trek 4:"Amo la storia. Adoro Star Trek". Ora questa improvvisa cancellazione, che getta ancora più ombre sul progetto, proprio nel momento ideale, probabilmente, per lanciare un nuovo film di Star Trek al cinema.



In ogni caso i contenuti che riguardano la saga di Star Trek non mancano: qualche settimana fa è stata annunciata la data della première di Star Trek Picard, la serie su Amazon con protagonista uno dei volti storici del franchise, Patrick Stewart.