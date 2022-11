Star Trek 4 che fine ha fatto? Zoe Saldana: 'Tutti pronti a tornare!'

Sorpresa e sconcerto quando, poco più di un mese fa, Paramount ha eliminato Star Trek 4 dal listino delle sue prossime uscite. Fuoriuscita del regista e abbandono del primo script a causa di problemi contrattuali, alla base del posticipo a tenpo indeterminato. Ma il cast freme per tornare e il progetto è "assoluta priorità".

Era fine settembre quando Paramount ha rimosso Star Trek 4 dal suo listino di uscite, da che era programmato per dicembre 2023. La causa è stata la perdita del regista Matt Shakman in favore del futuro Fantastici 4 dei Marvel Studios. Ma la major non si scoraggia e si è prontamente messa alla ricerca di un regista sostitutivo dopo aver dichiarato il film una priorità assoluta. Il cast rimane lo stesso della precedente trilogia, promette il produttore JJ Abrams, e proprio quel cast si dice ora super impaziente di tornare al franchise.

Ne fa le veci Zoe Saldana, che durante il podcast 20 Questions di Deadline ha assicurato: "Eravamo in contatto con JJ e stavamo cercando di vedere se avremmo potuto vedere qualcosa già lo scorso autunno, ma non credo fosse possibile. Forse era solo un programma di massima, il fatto di iniziare già da allora a lavorarci sopra. La verità è che non siamo riusciti a mettere insieme un intero cast e un'intera troupe, ma penso che ci sia anche qualcos’altro di mezzo. Io so solo che siamo tutti allineati: non c’è niente che ci interessi di più di poter tornare".

Quel qualcosa in più citato dalla Saldana in riferiemento al momentaneo naufragio potrebbe anche essere l’abbandono dello script origiale di Star Trek 4, realizzato dagli showrunner de Gli Anelli del Potere. Il film avrebbe visto la squadra del Capitano Kirk di Chris Pine con suo padre, Chris Hemsworth nei panni di George Kirk, nel mezzo di un'avventura contro un nuovo cattivo. La Paramount ha scartato quella sceneggiatura dopo che le trattative contrattuali si sono rivelate problematiche. Ma il Presidente Paramount, Brian Robbins, continua a rassicurare quando questo IP sia fondamentale per gli studios. Rimane quindi una priorità per tutti, nonostante gli intoppi lungo il percorso.