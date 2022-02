Star Trek 4 si farà! Matt Shakman alla regia, tornano Chris Pine e Zachary Quinto

I TCA di Paramount sono stati particolarmente generosi, perché tra un terzo film di Sonic, uno spin-off su Knuckles e un rinnovo di Halo è arrivato anche l'annuncio di un quarto film di Star Trek. Scopriamo tutti i dettagli.

Se ne parlava ormai da tantissimo tempo, ma non ci si credeva quasi più.

E invece, con una mossa a sorpresa, Paramount ha annunciato che Star Trek 4 si farà, e non solo: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e il resto del cast dei precedenti capitoli sono attualmente in trattative per tornare.

Come anticipato qualche mese fa e confermato quest'oggi, per la regia del nuovo Star Trek è stato scelto Matt Shakman, l'uomo dietro la cinepresa dell'acclamata serie tv dei Marvel Studios WandaVision, mentre l'annuncio ufficiale dello sviluppo del quarto film è stato dato da J.J. Abrams in persona, il regista dei primi due capitoli e produttore della saga cinematografica.

"Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando sodo su un nuovo film di Star Trek che inizierà le riprese a fine anno e vedrà tornare il cast originale, mentre dei nuovi volti si aggiungeranno all'avventura e ci aiuteranno a portare Star Trek verso aree inesplorate" ha rivelato Abrams "Siamo davvero elettrizzati per questo progetto, e abbiamo un sacco di altre storie di cui parliamo da tempo e vorremmo davvero mostrarvi. Ma fino ad allora, lunga vita e prosperità".

