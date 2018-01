Star Trek 4: ecco la dichiarazione di Chris Hemsworth sul quarto capitolo della saga!

E' di poco tempo fa la notizia che, al comando del quarto capitolo di Star Trek , ci sarà il regista. Ecco cosa ha dettoche, nel primo film del reboot diretto da, ha interpretato il padre di

Dopo il fallimento al box-office di Star Trek: Beyond, il futuro di questa nuova serie di film è sembrato "in forse", quantomeno fino all'arrivo di Quentin Tarantino al comando. Inizialmente, alcune voci volevano il ritorno di Chris Hemsworth nel capitolo quattro, di nuovo nei panni di George Kirk, padre di Jim, interpretato da Chris Pine.

Tuttavia, poiché a Tarantino verrà data piena libertà creativa, bisognerà vedere come svilupperà la trama, e Hemsworth, al momento, non ha idea di quali siano i piani per il film e per il suo personaggio. Ecco cosa ha dichiarato, parlando con IGN mentre promuoveva il suo ultimo film, "12 Strong":

"Non lo so, in realtà. Ma mi servirà per ricordarmi di chiamare J.J. e chiedergli la stessa cosa, perché nemmeno io sono stato messo al corrente di nulla!"

Vedremo come evolveranno le cose: voi cosa pensate della scelta di Quentin Tarantino per Star Trek? Credete che potrà portare nuova linfa al franchise o avreste preferito vedere un altro capitolo diretto, per esempio, da Abrams?