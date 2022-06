Star Trek 4, le cose si complicano: difficile conciliare gli impegni degli attori

Sono anni che si parla di Star Trek 4, e mentre sembra che i lavori stiano ormai per iniziare, arriva un'altra notizia che potrebbe rivelare che forse non siamo così vicini alla linea di partenza. Durante una conversazione alla FedCon Simon Pegg ha infatti rivelato che c'è un grosso ostacolo da superare prima.

"Un quarto film è in programma. Ovviamente, il grosso problema è che c'è un gruppo di attori che sono tutti impegnati e hanno qualcosa da fare. Dobbiamo trovare il momento perfetto in cui possiamo esserci tutti insieme... Non appena possiamo capire qual è quel momento, sono sicuro che lo faremo" ha detto Pegg. Una dichiarazione che ha perfettamente senso, soprattutto considerando che molti degli interpreti che vedremo nel film che sarà diretto da Matt Shakman, sono molto richiesti. Basti pensare che tra i tanti nomi di rilievo che compongono il cast ci sono Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldaña, solo per dirne alcuni.

"Mi piacerebbe tornare a lavorare insieme a quei ragazzi..." ha proseguito Pegg. "È una sensazione agrodolce per noi ora perché abbiamo perso Anton [Yelchin] ed è davvero difficile. Credo che ci mancherà quando saremo tutti insieme. Sentiremo che non è lì. Ma ogni volta che avrò la possibilità di stare con quei ragazzi la coglierò sempre. Sono diventati come una famiglia negli ultimi 12 anni. Quindi nessuno è stato timido [nel confermare]. Non è che manteniamo dei segreti. Stiamo solo aspettando il momento giusto affinché tutti si uniscano. Dunque restate sintonizzati."



Ora, tra i tanti, anche Chris Hemsworth ha parlato, ammettendo che tornerebbe volentieri.