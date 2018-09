Star Trek 4: Chris Pine sta aspettando una chiamata dalla produzione

Chris Pine ha rivelato di essere ancora molto interessato a riprendere il suo ruolo di Capitano Kirk per il prossimo Star Trek 4, ma attualmente è in trattative con la Paramount e sta ancora aspettando una chiamata.

La fase di stallo fra attore e compagnia sta andando avanti già da qualche tempo, e contemporaneamente a quella relativa al contratto di Chris Hemsworth, il cui futuro nel franchise è ancora incerto.

Sulla scia del successo di Star Trek: Discovery, la Paramount è andata avanti con l'intenzione di pubblicare non uno ma addirittura due film per la saga cinematografica di Star Trek, uno dei quali l'ambizioso progetto di Quentin Tarantino di creare un film R-Rated che coinvolga membri del cast da molte delle precedenti serie di Star Trek. L'altro, il più canonico Star Trek 4, proseguirà la saga di J.J. Abrams e racconterà una storia di viaggi nel tempo che coinvolgerà Kirk (Pine) e il suo defunto padre George (Hemsworth). Ma lo sviluppo del film, che sarà diretto da S. J. Clarkson, attualmente è stato bloccato proprio in attesa delle trattative con i due attori.

Durante una recente intervista sul tappeto rosso del Toronto International Film Festival, Pine ha parlato della sua eventuale partecipazione al progetto: "Non lo so, l'unica cosa che voglio dire è che mi piacerebbe essere coinvolto, e vedremo cosa succederà. Nel frattempo io attenderò la loro telefonata. Fino ad allora, non vedo l'ora."

Vi ricordiamo che la Paramount ha fissato l'inizio delle riprese di Star Trek 4 per i primi mesi del 2019. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.