Star Trek 4, Chris Pine sul ritorno nel prossimo capitolo:'Non so nulla ma siamo pronti'

Chris Pine è pronto a tornare nelle vesti del Capitano Kirk non appena gli verrà consegnata la sceneggiatura. Paramount e J.J. Abrams hanno confermato il ritorno del vecchio cast per il quarto capitolo cinematografico di Star Trek. Una decisione che ha colto di sorpresa gli stessi attori. Compreso Chris Pine.

"Credo che tutti pensassero 'Ne hai sentito parlare?'. Di solito siamo le ultime persone a scoprirlo, ma so che siamo tutti entusiasti" ha dichiarato l'attore.

"Siamo pronti a leggere la sceneggiatura appena ce la manderanno. Ma ancora non abbiamo visto nulla e non sappiamo niente del film" ha proseguito. La decisione ha sorpreso il cast dalla decisione della porzione.



Pare che Chris Pine sia stato il primo ad iniziare le trattative per tornare nel franchise, vedrà alla regia Matt Shankman. Alla domanda su quanto sia difficile firmare quando ancora lo script non è completato, l'attore ha risposto:"Tendenzialmente non mi fido di nessuno ma sono molto emozionato. Amo la storia, amo Star Trek e amo le persone con cui lavoro a questi film".



Abrams ha riavviato la saga di Star Trek nel 2009 e ha riassemblato il suo equipaggio nella Enterprise di Into the Darkness - Star Trek.



Nel 2019 Chris Pine e Chris Hemsworth pare che avessero abbandonato le trattative per Star Trek 4, tuttavia il mese scorso Abrams ha annunciato Star Trek 4 in produzione entro fine anno con il cast originale del riavvio della saga.