Star Trek 4, Chris Pine: 'Il franchise sembra maledetto'

Qualche mese fa Star Trek 4 è stato ufficialmente rimosso dal listino di film in uscita di Paramount. L'annuncio ha fatto così vacillare le speranze dei fan, che comunque non hanno mai smesso di credere nel progetto e che ora attendono di saperne di più.

Grazie alle ultime dichiarazioni di Matt Shakman, che ha abbandonato la regia della pellicola per dedicarsi al reboot dei Fantastici 4, sappiamo che il film non è stato cancellato, mentre recentemente la star di "Star Trek Beyond" Chris Pine ha parlato del franchise ai microfoni di Esquire:

"Star Trek non è mai stato costruito per fare come i film Marvel. Ho sempre pensato: 'Perché non ci limitiamo a fare appello a questo accanito gruppo di fan e a realizzare il film ad un buon prezzo, proseguendo per la nostra strada, invece di cercare di competere con le meraviglie del mondo?'”

Pine ha continuato: "Dopo l'uscita dell'ultimo, che però non ha fatto il miliardo di dollari che tutti volevano che facesse, e dopo la morte di Anton [Yelchin, che interpretava Chekov], non lo so, mi è sembrato... che il film fosse maledetto".

L'uscita del quarto film di "Star Trek", annunciato nel febbraio 2022, era stata fissata al 22 dicembre 2023. “Nella terra di 'Star Trek', gli attori sono di solito le ultime persone a scoprire qualcosa. Conosco costumisti che hanno letto le sceneggiature prima degli attori", ha dichiarato Pine, che parlando dell'attesa pellicola ha aggiunto: "Dirò che è la prima volta [dal reboot] che abbiamo una storia che sembra avvincente come il primo capitolo."