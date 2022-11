Star Trek 4, perché non sarà su papà Kirk? Chris Hemsworth: 'Io volevo, ma loro...'

E' ormai tempo che si parla del ritorno di Star Trek 4, dopo la rimozione del quarto capitolo dalle uscite della Paramount. Il film ha di certo attraversato molteplici montagne russe, tra il regista Matt Shakman che abbandona il progetto e continui rimandi da parte della produzione. A tal proposito, si è espresso anche Chris Hemsworth.

Da poco è stato rivelato che nei piani degli sceneggiatori (Patrick McKay e J.D. Payne) c'era la possibilità di raccontare una reunion straordinaria tra il generale George Samuel Kirk (sacrificatosi per salvare la moglie) e suo figlio James. Questo progetto, però, sembra essere totalmente fallito a causa di problemi nella pianificazione delle riprese.

Ad ogni modo, in una recente intervista per il Podcast Happy Sad Confused, l'attore ha discusso sulla sua posizione riguardo all'idea di una riunione padre-figlio, ma soprattutto sul perché Star Trek 4 non si è realizzato: "Per diverse ragioni (non si è realizzato), ma non quelle che pensavo potessero essere o che sarebbero potute essere. E ho pensato 'Oh, figo, risolviamolo e andiamo avanti' ma poi credo che tutti fossero molto impegnati e cose così. Ora come ora sarebbe strano guardare il padre e dire 'Perché è invecchiato se è morto?'".

Insomma, a quanto pare questa reunion non s'ha da fare. I fan si augurano però che il film prenda una direzione ben precisa, a partire dalla trama e dalla regia, ancora non definite. Tuttavia, sappiamo da poco che Jordan Frakes vuole dirigere Star Trek 4. L'attore/regista d'altronde ha già diretto diversi capitoli della saga, ha grande esperienza e potrebbe dunque essere un buon partito.



Avreste voluto vedere una reunion tra George Samuel Kirk e suo figlio James? Ditecelo nei commenti!