Star Trek 4, l'annuncio del film ha sorpreso anche gli attori (e i loro agenti)!

A quanto pare l'effetto sorpresa a Paramount Pictures è riuscito davvero bene, perché nemmeno il cast di Star Trek (e soprattutto i loro agenti) erano consapevoli del fatto che durante i TCA ci sarebbe stato l'annuncio di un nuovo film.

La scorsa settimana è arrivato l'annuncio ufficiale per Star Trek 4, l'atteso nuovo capitolo cinematografico del franchise di Star Trek, che ormai da anni si faceva desiderare senza che tuttavia arrivasse alcuna conferma.

"Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare che siamo al lavoro su un nuovo film di Star Trek, le cui riprese inizieranno a fine anno e che vedrà tornare anche il cast originale, mentre dei nuovi interpreti si aggiungeranno all'avventura e ci aiuteranno a portare Star Trek verso aree inesplorate" affermava J.J. Abrams in sede di annuncio, presentando il film di Matt Shakman, il regista di WandaVision scelto per portare avanti la saga di Star Trek sul grande schermo.

Ma a quanto pare, Paramount avrebbe fatto i conti senza l'oste, o meglio, senza gli agenti delle star del film. A segnalare quanto affermato da fonti non precisate è l'Hollywood Reporter, che scrive: "Molti, se non tutti i team di agenti dei principali attori del franchise (che includono Chris Prine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña e John Cho) non erano al corrente che un annuncio per il film fosse in arrivo, e tantomeno che i loro clienti sarebbero stati parte del progetto, e certamente non del fatto che i loro clienti avrebbero girato un film prima della fine dell'anno".

Secondo degli insider, Chris Pine a.k.a. il Capitano Kirk sarebbe il primo a essere entrato nella fase di trattative preliminari con gli studios, essendo il cardine del progetto.

Sempre stando a quanto riportato dalle fonti, anche se la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora via libera ufficiali o budget concordati, come anticipato da Abrams la speranza è quella di iniziare a girare in autunno per permettere a Star Trek 4 di debuttare a dicembre 2023.

Paramount, concludono gli insider, avrebbe preferito lasciar perdere il vantaggio economico derivante da accordi e negoziazioni e giocare d'anticipo annunciando direttamente il progetto, in modo tale da fare colpo sugli investitori di Wall Street.

Vedremo adesso come evolverà la situazione, e cosa accadrà. Certo è che il successo della piattaforma streaming di casa (a proposito, sapete che Paramount+ arriverà anche in Italia?) e un aumento generale dei budget messi a disposizione per questo tipo di progetti potrebbero consentire spese maggiori rispetto a qualche anno fa, quando le trattative per riportare in auge il franchise non andarono a buon fine.

Ma solo il tempo saprà dirci.