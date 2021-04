Star Trek, nel 2023 un nuovo film del franchise: è quello di Noah Hawley o di Tarantino?

Mentre sul piccolo schermo continuano i successi di Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard, con l'aggiunta di almeno due nuove serie live-action targate CBS, nelle ultime ore la Paramount Pictures ha annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo del franchise cinematografico, senza però rivelato titolo né dettagli.

L'ufficio stampa di Paramount ha infatti fissato una data d'uscita ufficiale per il ritorno del franchise sul grande schermo, ed esattamente quella del 9 giugno 2023. Questo significa che la saga tornerà in azione al cinema a sette anni di distanza da Star Trek: Beyond di Justin Lin, ma non è assolutamente chiaro se il progetto il questione sia l'annunciato film scritto e diretto da Noah Hawley (Legion, Fargo) oppure il film basato su di un'idea originale di Quentin Tarantino, anche se non sarà né scritto né diretto da lui.



C'è anche un altro progetto annunciato e in fase di sviluppo, che dovrebbe essere il quarto capitolo della saga con Chris Pine, Zoe Saldana e Zachary Quinto diretto da S.J. Clarkson. Recentemente è stato anche annunciato un nuovo film con J.J. Abrams alla produzione, e data la vicinanza della notizia (un mese) è molto probabile che la data d'uscita si riferisca proprio a questo progetto, che ricordiamo sarà scritto da Kalinda Vazquez.



Non ci resta che aspettare.