Le star di To All The Boys: P.S. I Still Love You e le loro case di Hogwarts

To All The Boys: P.S. I Still Love You sta per fare il suo debutto su Netflix, e intanto le star del film, Jordan Fisher, Lana Condor e Noah Centineo, dopo aver ricordato la famosa chiamata su facetime durante le riprese, si divertono a smistarsi tra di loro nelle rispettive case di Hogwarts.

Gli interpreti di Lara Jean Covey (Lana Condor), Peter Kavinsky (Noah Centineo) e John Ambrose McLaren (Jordan Fisher), i tre protagonisti del sequel di To All The Boys I'Ve Loved Before, trasposizione dell'opera cartacea di Jenny Han, sembrano avere le idee abbastanza chiare su quale casa di Hogwarts si addica loro.

Certo, l'esperto in materia sembrerebbe essere Fisher, che spiega agli altri due quali sono le caratteristiche principali dei membri di ciasciuna casa. Lui, d'altronde, è "un Corvonero in tutto per tutto".

"Devi fare i test su internet però, il resto non vale!" sentenzia Jordan.

Lana, ad ogni modo, sostiene di essere una Tassorosso, perché sono più "riservati" e "leali" mentre Noah... Noah sostiene di essere non solo un Grifondoro, ma addirittura Harry Potter: "Ho una cicatrice sulla testa. Ho lasciato i miei occhiali a casa!" afferma l'attore.

To All The Boys: P.S. I Still Love You arriverà il 12 febbraio su Netflix.