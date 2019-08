Le star di This is Us rivelano la loro scena preferita della terza stagione

Dopo aver parlato delle scene più difficile da girare, i membri del cast di This is Us si sono espressi sul loro momento preferito dell'intera terza stagione

Intervistati da Entertainment Weekly, infatti, i protagonisti dell'acclamata serie NBC hanno rivelato la loro scena preferita della stagione che concorrerà con ben nove nomination all'imminente edizione degli Emmy Award.

Justin Hartley (Kevin)

Hartley è particolarmente affezionato al dodicesimo episodio, "Veterani", e in particolare del momento di connessione condiviso da Kevin e Rebecca dopo che il suo personaggio ha sofferto a causa del suo tentativo di aiutare lo zio Nicky, afflitto dal disturbo da stress post traumatico.

Chris Sullivan (Toby)

L'attore ha scelto la lotta che Toby e Kate hanno dovuto sopportare durante la permanenza del loro figlio prematuro nel reparto di terapia intensiva. Parlando della sua esperienza nella vita vera Sullivan ha spiegato: "E' stato bello poter prendere tutto ciò che ho imparato da famiglia e amici e tradurlo su schermo."

Sterling K. Brown (Randall)

Brown ricorda con molta felicità la scena in cui Tess (Eris Baker) fa coming out con Randall e Beth: "Adoro Eris, ha una grandissima energia" ha detto l'attore. "Parla molto velocemente, tutto il tempo. E' così emotiva ed effervescente, ma doveva trovare un vero momento di quiete e una certa profondità nella sua anima per dire la verità ai suoi genitori."

Chrissy Metz (Kate)

L'attrice si è innamorata della origin story di Jack e Rebecca, che svolgono il loro primo appuntamento in un parco di divertimento. Una volta che inizia a piovere, però, Jack si trova a dover affrontare un problema diverso di liquidità.

Milo Ventimiglia (Jack)

Ventimiglia è stato catturato dalla straziante scena dell'episodio sulla Guerra del Vietnam in cui abbiamo visto un tranquillo Jack e un Nicky molto nervoso in un bar per assistere alla selezione, solo per vedere impotenti l'uscita del numero di Nicky.

Michael Angarano (Nicky)

Anche Garano è rimasto colpito dall'inquietante scena della selezione, che secondo lui ha offerto allo show la possibilità di rendere omaggio a un momento storico e molto importante.

Susan Kelechi Watson (Beth)

L'attrice ha scelto come sua scena preferita della stagione la proposta di matrimonio fatta da Randall a Beth, che descrive come il suo momento "R&B".

Mandy Moore (Rebecca)

La Moore è rimasta colpita dalla serie di scene vista ne "L'attesa", che ha riunito i Pearsons in una sala d'attesa di un ospedale per l'intera durata dell'episodio: l'attrice aveva già citato questi momenti tra le sue scene più difficili da girare.

Ron Cephas Jones (William)

Jones ha adorato lavorare con il suo vecchio amico Denis O'Hare nell'episodio "Sei Ringraziamenti", che ha svelato le origini della relazione tra William e Jesse così come il loro improbabile pasto del giorno del Ringraziamento.

La quarta stagione di This is Us andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal prossimo 24 settembre. Per alti approfondimenti vi rimandiamo alle anticipazioni del creatore Dan Fogelman sui nuovi episodi.