La star di The Marvels non sapeva di QUEL cameo: 'Meglio così'

È cosa nota che la Marvel abbia ottime capacità nel mantenere i segreti che riguardano gli Studios sotto chiave. Ne sa qualcosa Teyonah Parris che non era stata informata che un certo personaggio sarebbe apparso con lei nella scena post-credits del film. Ecco cosa ha raccontato l’attrice.

Alla fine di The Marvels gli spettatori hanno ritrovato Monica Rambeau (Parris) in un letto d’ospedale, in seguito alla sua caduta dal cielo dopo aver letteralmente riparato una spaccatura nell’universo. Al suo risveglio, si rende conto che non solo sua madre Maria (Lashana Kynch) è viva e accanto a lei, ma viene anche accolta da Bestia (Kelsey Grammer) che le fa domande su quello che è successo. Si dà il caso, però, che Parris non avesse idea del fatto che Grammer fosse stato inserito all’interno della scena, l’ha quindi scoperto per la prima volta al cinema insieme ai fan.

”Mi è piaciuta l’esperienza dal vivo, ero sotto shock. Ma non pensate che avrei avuto una reazione diversa se avessi saputo che non era un essere umano, è una Bestia! Una parte di me avrebbe voluto elaborarlo in maniera diversa, ma alla fine le persone non sono preoccupate per la mia reazione. Sono concentrati giustamente sul fatto che lei non sia umana. Insomma, mi è piaciuto rimanere sorpresa insieme al pubblico” ha dichiarato l’attrice in una recente intervista a TheWrap.

Dopo il flop nelle sale (The Marvels è stato un disastro al box office), il film dei Marvel Studios è diventato un grande successo in streaming, aggiudicandosi il primato di film più visto su qualsiasi servizio di streaming. Se ve lo siete persi, qui trovate la nostra recensione di The Marvels.