La star di The Departed Ray Winstone si aggiunge al cast di Black Widow?

Il cast del film su Vedova Nera è un puzzle in buona parte ancora da comporre: un pezzo importante potrebbe essersi aggiunto proprio nelle ultime ore, secondo le indiscrezioni che stanno cominciando a circolare.

A riportarlo è Variety, che parla dell'ingaggio di Ray Winstone come cosa praticamente fatta. L'attore andrebbe ad aggiungersi alla protagonista Scarlett Johansson e all'attore di Stranger Things ed Hellboy David Harbour, sul cui ruolo non ci sono ancora notizie certe.

Marvel non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma è difficile che arrivino conferme in tempi brevissimi: c'è ancora un po' di suspance da mantenere. Variety, comunque, sembra riporre piena fiducia nella propria fonte, evidentemente vicinissima all'ambiente.

Winstone è ricordato dai più per le proprie interpretazioni in The Departed (2006) e nella serie televisiva Robin Hood (1984-1986), ma vanno sicuramente ricordate anche le sue performance in Ritorno a Cold Mountain (2003), King Arthur (2004), La Leggenda di Beowulf (2007), Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2009) e Hugo Cabret (2011).

Sulla trama di Black Widow non è ancora trapelato nulla, ma alcune foto dal set di Budapest sono state recentemente diffuse dalla costumista del film. Alcune voci, inoltre, parlano della possibilità che questo standalone possa servire ad introdurre la futura Vedova Nera.