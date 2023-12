Le star di Thanksgiving non vedono l'ora di tornare nel sequel! 'Eli Roth ha tante idee'

Il sequel di Thanksgiving si farà: il nuovo slasher di Eli Roth ha saputo conquistare il pubblico con una tavola imbandita, uccisioni violente e un killer davvero spietato. Ma chi tornerà in Thanksgiving 2? Le giovani star del primo film hanno già anticipato qualcosa!

Il ritorno della protagonista Nell Verlaque sembrerebbe molto probabile: Jessica potrebbe dover fronteggiare ancora John Carver o un nuovo serial killer attratto dalla tragedia pittoresca del Black Friday di Plymouth: "Eli mi ha chiamato prima che fosse annunciato che ci sarebbe stato un sequel, e ha molte idee. Credo che tornerò. Lo spero - ha detto Verlaque a ComicBook.com - quindi sono entusiasta di vedere cosa si realizzerà".

Anche Milo Manheim (Ryan) si è mostrato molto disponibile a tornare sul set per Thanksgiving 2: "Credo che la storia di Ryan non sia stata raccontata completamente", ha detto l'attore a Comicbook.com buttando giù qualche ipotesi per il sequel: che John Carver abbia avuto un aiuto durante i delitti? Se così fosse, Thanksgiving 2 seguirebbe la scia del "lavoro di coppia" di Ghostface rivelando un secondo spietato serial killer!

Ma quando uscirà Thanksgiving 2? Lo stesso regista ha annunciato che il sequel di Thanksgiving arriverà nelle sale nel 2025: che sia solo l'inizio per Eli Roth del Thanksgivingverse?