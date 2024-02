Una star di Ted Lasso è l'ultima new entry nel film di Brad Pitt sulla Formula 1

Il nuovo film sulla Formula 1 targato Apple TV+ ha vissuto alcune turbolenze: dopo aver interrotto le riprese a causa degli scioperi di Hollywood, Brad Pitt torna in pista e il cast della pellicola accoglie una new entry.

Direttamente da Ted Lasso, si unisce al nuovo film si F1 anche Sarah Niles. Continua a rimanere in casa Apple Niles: l'attrice, principalmente coinvolta in progetti teatrali, è popolare soprattutto come la dottoressa Sharon Fieldstone (ruolo che le è valsa due nomination agli Emmy) nella serie TV con Jason Sudeikis ma ha recitato anche nella serie Netflix The Sandman. Nel nuovo film senza titolo sulla Formula Uno, la star di Ted Lasso interpreterà la madre di Damson Idris, compagno di squadra del personaggio di Brad Pitt. Nel cast della pellicola di F1 anche Javier Bardem insieme a Kerry Condon e Tobias Menzies.

Pitt, che guiderà una vera auto da Formula 1, interpreterà un ex pilota che si rimette in gioco con con il team immaginario APXGP: la pellicola diretta da Joseph Kosinski che copre anche il ruolo di produttore insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Nel nuovo film senza titolo, inoltre, sarà coinvolto anche il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton come consulente.

Al momento non è chiaro quando uscirà il film con Brad Pitt ma la finestra d'uscita nelle sale potrebbe concentrarsi sulla fine del 2024 fino ai primi mesi del 2025 per poi approdare in streaming su Apple TV+ un mese dopo.