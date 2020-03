La star di Spider-Man: Un Nuovo Universo è di nuovo Peter Parker per i bimbi in quarantena

L'attore di New Girl Jake Johnson, che ha doppiato Peter B. Parker nel film animato Spider-Man: Un Nuovo Universo, offre alle famiglie bloccate a casa in quarantena per via del Coronavirus un messaggio vocale gratuito per sollevare il morale dei suoi fan più piccoli.

Johnson ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video nel quale rivela che, per via dell'elevato numero di messaggi ricevuti dalle famiglie che in questi giorni hanno rivisto il film mentre sono rinchiusi nelle loro case, non ha potuto rispondere a tutti. L'attore ha aggiunto l'hashtag #stayhome al suo post, che molte star in queste ore stanno usando per aumentare la consapevolezza della necessità di rimanere isolati per prevenire la diffusione del virus.

In calce all'articolo potete guardare il video di Johnson, mentre qui sotto vi riportiamo il suo messaggio:

"Dall'inizio della quarantena molti genitori mi hanno detto che stavano guardando Un Nuovo Universo con i loro figli. Un sacco di genitori. Quindi, ecco la mia idea. Se tuo figlio, che non può andare a scuola, desidera ricevere rapidamente un messaggio incoraggiante nientemeno che da Peter B. Peter, allora inviami un'email con il suo nome e cercherò di inviare una breve nota vocale. Se non riesco a risponderti, mi scuso in anticipo. #stayhome."

Se volete provare anche voi, nel post trovate l'email creata appositamente per questa simpatica iniziativa.



